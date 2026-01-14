La Juventus si prende una pausa, concentrandosi poi sulla sfida con il Cagliari, prevista per domani. In questa fase, si aggiornano le condizioni di Gatti e Conceicao, con particolare attenzione ai tempi di recupero e alle eventuali novità di formazione. Ecco le ultime notizie dalla Continassa, tra infortuni, diffidati e strategie per affrontare al meglio il prossimo impegno.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Juventus a riposo, da domani si torna a pensare al match di sabato con il Cagliari. Da valutare le condizioni di Gatti e Conceicao per il match dell’Unipol Domus. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Rugani: lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: squadra a riposo, da domani testa al Cagliari. Le novità su Gatti e Conceicao

Leggi anche: Continassa Juve: squadra al lavoro verso il Pisa, domani riposo per tutti i bianconeri

Leggi anche: Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeri, gli aggiornamenti su Conceicao e McKennie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, chi torna e chi no con la Cremonese: da Conceicao e Kelly ai tempi per Gatti; Dopo il riposo, la Juve riparte: le ultime dall’infermeria della Continassa; Buone notizie dalla Continassa: Spalletti ritrova Kelly, ma c’è cautela su Conceicao; La Juve recupera pedine importanti per il Cagliari.

Juventus a riposo. Spalletti spera di ritrovare Conceicao - I bianconeri cominceranno a preparare la gara contro il Cagliari e Spalletti spera di ... tuttojuve.com