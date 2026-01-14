Conte squalificato due turni | reazione lucida e focus sul campo

Il giudice sportivo ha squalificato Antonio Conte per due turni, richiedendo ai napoletani una reazione composta e concentrata. La decisione influenzerà le prossime partite, rendendo fondamentale mantenere lucidità e attenzione sul campo. In questo contesto, la squadra dovrà affrontare la situazione con maturità, puntando sulle proprie qualità per continuare il percorso senza distrazioni.

Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus - Il tecnico del Napoli, espulso domenica sera durante la sfida con l'Inter, è stato squalificato per "frasi ingiuriose e offensive": l'allenatore dei. eurosport.it

Napoli, Conte squalificato due turni: le gare che salterà - Antonio Conte squalificato due turni dopo l’espulsione contro l’Inter: ecco quali partite di Serie A salterà il tecnico del Napoli. europacalcio.it

ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE TURNI E 15.000 EURO DI MULTA Giudice Sportivo: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, facebook

#Conte squalificato per la sfuriata di #InterNapoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.