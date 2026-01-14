Conte squalificato due turni | reazione lucida e focus sul campo
Il giudice sportivo ha squalificato Antonio Conte per due turni, richiedendo ai napoletani una reazione composta e concentrata. La decisione influenzerà le prossime partite, rendendo fondamentale mantenere lucidità e attenzione sul campo. In questo contesto, la squadra dovrà affrontare la situazione con maturità, puntando sulle proprie qualità per continuare il percorso senza distrazioni.
La decisione del giudice sportivo è arrivata e in casa Napoli il caso è stato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Insultano dagli spalti il papà disabile dell’arbitro: multa da 500 euro all’Uggiatese 1948 e campo squalificato per due turni
Leggi anche: Calcio Napoli, Conte squalificato per 2 turni: stop con Parma e Sassuolo, torna con la Juve
Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni: salterà Parma e Sassuolo; Napoli, Antonio Conte squalificato due turni dopo l'espulsione contro l'Inter: quali gare salterà; ??UFFICIALE. Conte squalificato per due turni, Napoli senza il suo mister contro la Juve; Giudice sportivo, due turni a Conte. Gli squalificati della 21ª giornata.
Conte squalificato per due turni: così il tecnico ha reagito alla notizia - Ecco cosa filtra dalle pagine del Corriere della Sera sulla reazione di Antonio Conte dopo la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica e una multa da 15 mila euro. tuttonapoli.net
Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus - Il tecnico del Napoli, espulso domenica sera durante la sfida con l'Inter, è stato squalificato per "frasi ingiuriose e offensive": l'allenatore dei. eurosport.it
Napoli, Conte squalificato due turni: le gare che salterà - Antonio Conte squalificato due turni dopo l’espulsione contro l’Inter: ecco quali partite di Serie A salterà il tecnico del Napoli. europacalcio.it
ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE TURNI E 15.000 EURO DI MULTA Giudice Sportivo: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, facebook
#Conte squalificato per la sfuriata di #InterNapoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.