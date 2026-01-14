Conte non vuole cedere Ambrosino | ha superato Lucca nelle gerarchie
Il Napoli si trova al centro delle discussioni di mercato, con Antonio Conte coinvolto nella riorganizzazione delle gerarchie interne. Recentemente, si è delineato uno scenario in cui Ambrosino si distingue, superando Lucca nelle preferenze dell’allenatore. Questa dinamica evidenzia le variazioni strategiche del club, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione della rosa e sulle scelte tecniche che influenzano il futuro della squadra.
Il Napoli continua a far parlare di sé anche sul mercato e questa volta il protagonista è Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha preso una decisione chiara: Giuseppe Ambrosino non si muove. L’attaccante era vicino al Venezia, ma l’affare è stato bloccato all’ultimo momento proprio per volontà del tecnico Lucca perde terreno? Conte ha voluto fermare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
