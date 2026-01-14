Conte non vuole cedere Ambrosino | ha superato Lucca nelle gerarchie

Da dailynews24.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si trova al centro delle discussioni di mercato, con Antonio Conte coinvolto nella riorganizzazione delle gerarchie interne. Recentemente, si è delineato uno scenario in cui Ambrosino si distingue, superando Lucca nelle preferenze dell’allenatore. Questa dinamica evidenzia le variazioni strategiche del club, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione della rosa e sulle scelte tecniche che influenzano il futuro della squadra.

Il Napoli continua a far parlare di sé anche sul mercato e questa volta il protagonista è Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha preso una decisione chiara: Giuseppe Ambrosino non si muove. L’attaccante era vicino al Venezia, ma l’affare è stato bloccato all’ultimo momento proprio per volontà del tecnico Lucca perde terreno? Conte ha voluto fermare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: LIVE ALLE 18.30 Napoli-Cagliari: Conte dà spazio a Lucca e Ambrosino

Leggi anche: Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oggi arriverà la prima cessione di gennaio della SSC Napoli; Mercato azzurro: le cessioni finiscono in stand-by, Conte vuole vedere meglio; Ambrosino al Venezia, confermata l’esclusiva di : è fatta, tutti i dettagli dell'affare.

conte vuole cedere ambrosinoConte non vuole cedere Ambrosino: ha superato Lucca nelle gerarchie - Il Napoli continua a far parlare di sé anche sul mercato e questa volta il protagonista è Antonio Conte. dailynews24.it

conte vuole cedere ambrosinoNapoli-Verona, Ambrosino out: il motivo. Conte ha convocato due baby - Il turno infrasettimanale della 19esima giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra il Napoli e il Verona. msn.com

Napoli, Ambrosino: "Conte ci teneva tanto a me e Vergara, ci tiene in considerazione" - Giuseppe Ambrosino, protagonista nella notte di Coppa Italia, ha commentato in conferenza stampa la sofferta vittoria del Napoli contro il Cagliari, arrivata solo ai calci di rigore e valso l’accesso ... m.tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.