Conte | Espulsione a San Siro? Qualcosa non va

Il commento di Conte sulla possibile espulsione a San Siro evidenzia una preoccupazione più generale riguardo alle dinamiche e alle decisioni arbitrali nelle partite di calcio. L’allenatore ha sottolineato come alcuni episodi, ormai frequenti, richiedano una riflessione più approfondita, senza però entrare nel merito di singoli casi o polemiche. La sua osservazione invita a considerare l’equilibrio e la correttezza nel rispetto delle regole, senza alimentare tensioni inutili.

"L'aspetto che più mi ha infastidito a Milano? Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori. Si vede che qualcosa non funziona, ma ora voglio pensare alla partita". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Antonio Conte nel pre partita del match del 'Maradona'. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Inter Napoli, Conte rischia una lunga squalifica dopo l’espulsione di San Siro. Le ultime Leggi anche: Zille incantata da San Siro: «Inter Napoli partita bellissima! L’espulsione di Conte? Vi rivelo questo…» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter-Napoli, pareggio spettacolo a San Siro. Conte espulso tra le polemiche; Antonio Conte aggrappato alla balaustra col fratello dopo l'espulsione in Inter-Napoli: urla, indicazioni e poi il silenzio; Calcio: due giornate di squalifica a Conte; Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione. Conte ritorna sull'espulsione in Inter-Napoli: "Sta capitando a tanti allenatori. Si vede che..." - 2 di San Siro, ma è tornato a parlare a pochi minuti dalla sfida del Maradona contro il Parma di Cuesta ... tuttosport.com

Napoli, Conte: “Espulsione a San Siro? Non ci penso ma qualcosa non va” - Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori. napoli.repubblica.it

Conte espulso a San Siro: il retroscena sul VAR confermato - Conte espulso a San Siro: il retroscena sul VAR confermato Emergono nuovi dettagli sull’episodio che ha portato all’espulsione di Antonio Conte durante ... forzazzurri.net

Il commento di Conte dopo l'espulsione di San Siro Guarda #NapoliParma, LIVE ora su #DAZN x.com

#Conte: «La mia espulsione Episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona». A Dazn: «Non voglio tornarci. #Hojlund aveva bisogno di qualcuno che gli spiegasse nel modo giusto come stare in campo: attaccare facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.