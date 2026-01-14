Conte avverte il Napoli | testa al Parma vietato rilassarsi

Antonio Conte richiama il Napoli all’attenzione, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista della prossima partita contro il Parma. Dopo i successi recenti, il tecnico invita la squadra a non abbassare la guardia, concentrandosi su ogni dettaglio e affrontando l’impegno con determinazione. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare i risultati e continuare a lavorare con attenzione e disciplina.

Vietato abbassare la guardia. In casa Napoli, Antonio Conte lavora soprattutto sulla testa dei suoi, nel

