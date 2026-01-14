Consorzio Asi mandato di Pignetti in scadenza E' già bagarre per la successione

Il Consorzio Asi, attualmente guidato da Pignetti il cui mandato è in scadenza, si trova al centro di un acceso dibattito sulla sua successione. La questione coinvolge attori politici e istituzionali, in un contesto di crescente attenzione e tensione. Nei prossimi giorni, il Partito Democratico casertano dovrà affrontare questa sfida, segnando un momento importante per il futuro dell’Ente e della regione.

È una fase politicamente delicata e ad alta intensità quella che il Partito Democratico casertano si appresta a vivere nelle prossime settimane. Nella fitta agenda dem, infatti, si intrecciano almeno tre passaggi cruciali: il congresso provinciale, la presentazione della lista per le elezioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: "Pignetti si dimetta subito, il Consorzio Asi non è un comitato elettorale" Leggi anche: Consorzio Asi, la Giunta Regionale finanzia tre progetti per la Provincia di Benevento Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Consorzio Asi, mandato di Pignetti in scadenza. E' già bagarre per la successione. "Pignetti si dimetta subito, il Consorzio Asi non è un comitato elettorale" - Si infiamma lo scontro politico intorno al Consorzio Asi di Caserta dopo la candidatura della presidente Raffaela Pignetti alle elezioni regionali della Campania nelle liste di Fratelli d’Italia. casertanews.it Gricignano, Tar boccia biodigestore. Pignetti (Asi): “Tutelata salute pubblica” - Gricignano (Caserta) – Il Consorzio Asi Caserta esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tar Campania che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da “Edison Next Environment” per ... pupia.tv VERSO LE REGIONALI - Pignetti si sospende dall’Asi e nomina Tamburrino come presidente facente funzioni, manca solo l’ufficialità per la candidatura in Fdi - La decisione è stata ratificata anche dall’assemblea di ieri e rappresenta, di fatto, il primo passo verso la formalizzazione della ... casertafocus.net - Si sono concluse ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Renana per il mandato 2026-2030. Si è votato da venerdì 5 a do facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.