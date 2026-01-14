consorzio amico cb2 torna a scuola

Il Consorzio “Amico CB2” torna nelle scuole di Arezzo per promuovere la conoscenza dei fiumi e del ciclo dell’acqua. Attraverso attività didattiche, studenti possono approfondire il fenomeno delle piene e comprendere l’importanza strategica dell’acqua, risorsa fondamentale per l’agricoltura e l’ambiente. Un percorso educativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’uso sostenibile delle risorse idriche.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Imparare a conoscere i fiumi, osservare da vicino il fenomeno della piena e capire perché l’acqua è una risorsa strategica anche per l’agricoltura. Tornano tra i banchi di scuola i progetti didattici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza idraulica, della gestione dell’acqua e della tutela dell’ambiente. Le scuole interessate potranno partecipare gratuitamente alle attività: le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio 2026. Tra le iniziative proposte torna “Amico CB2”, il progetto che porta i giovani studenti alla scoperta del fiume e del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Consorzio di Bonifica Alto Valdarno. IL CB2 TORNA IN AULA Riparte il progetto di educazione ambientale "Amico CB2" e il progetto contro l'abbandono delle plastiche "Splastichiamo i fiumi", promosso dal Consorzio in collaborazione c