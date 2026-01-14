Conosci questa serie tv Apple con Idris Elba? Ecco cosa ti aspetta con i nuovi episodi

Hijack è pronto a tornare e lo fa con un cambio di scenario che promette di alzare ulteriormente la tensione. Dopo aver tenuto milioni di spettatori col fiato sospeso su un aereo nella prima stagione, Idris Elba riprende il ruolo del negoziatore Sam Nelson in una nuova, pericolosissima missione. Stavolta l’azione si sposta su un treno, dove circa 200 passeggeri si trovano improvvisamente in pericolo in quello che sembra essere un nuovo, sofisticato dirottamento. Il ritorno della serie arriva dopo oltre due anni di attesa e, complice il successo del primo capitolo, l’hype è già alle stelle. La seconda stagione di Hijack, secondo quanto riportato da Screenrant, debutta mercoledì 14 gennaio 2026 su Apple TV, che rimane l’unica piattaforma su cui la serie è disponibile in streaming. 🔗 Leggi su Screenworld.it

