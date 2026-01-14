Condizioni Meret ecco i tempi di recupero per il portiere del Napoli

Alex Meret, portiere del Napoli, ha affrontato un infortunio al piede occorso a ottobre. Dopo un periodo di recupero e allenamenti in gruppo, si sta preparando per tornare in campo. Questo processo di ripresa richiede tempo e attenzione per garantire il massimo recupero fisico e prevenire eventuali ricadute. Di seguito, i tempi stimati di recupero e le prospettive per il ritorno del portiere in campo.

Tanta sfortuna per Alex Meret. Dopo l'infortunio al piede subito a ottobre, nelle scorse settimane l'estremo difensore del Napoli era rientrato ad allenarsi in gruppo, per prepararsi a tornare a giocare una partita ufficiale. Negli scorsi giorni però, la nuova brutta notizia, con la distorsione alla spalla. Inizialmente non erano chiari i tempi di recupero, ma ora spunta la data del rientro del portiere. Infortunio Meret, circa un mese di stop per il portiere del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la distorsione alla spalla rimediata in allenamento per Meret gli causerà circa un mese di stop.

Altro infortunio per Meret: trauma distorsivo a una spalla per il portiere del Napoli. I tempi di recupero - Appena tornato da un serio infortunio a un piede, Alex Meret deve fermarsi di nuovo: il vice di Milinkovic- goal.com

Napoli, allarme Meret - Durante la seduta di allenamento successiva al match di San Siro, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. napolipiu.com

