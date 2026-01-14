Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Puglia e Sicilia

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, aggiornate con le regioni Puglia e Sicilia. Le convocazioni sono riservate ai candidati ammessi, ovvero coloro che hanno raggiunto il voto minimo richiesto. La comunicazione viene inviata direttamente ai candidati idonei, segnando un passo importante nel percorso di selezione previsto dal DDG n. 2398/2025.

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

