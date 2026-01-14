Concessioni i rischi per chi subentra | Non potrà costruire altre strutture

Chi partecipa ai bandi di gara deve considerare che, in assenza di fabbricati esistenti, le concessioni consentono solo la realizzazione di opere temporanee e stagionali. Non sarà possibile costruire nuove strutture permanenti sull’arenile, ma esclusivamente installazioni che possono essere montate e smontate nel corso della stagione. È importante valutare attentamente questi limiti prima di intraprendere eventuali investimenti o proposte di progetto.

"Chi sta valutando di partecipare ai prossimi bandi di gara deve sapere fin d’ora in maniera chiara che in assenza di fabbricati legittimi presenti sull’arenile, non potrà costruire altro che opere temporanee e stagionali, da montare ad inizio stagione e smontare a fine stagione. Se poi, in una logica di trattativa privata, l’eventuale nuovo concessionario subentrante intende comprare dal vecchio concessionario uscente i manufatti edilizi di facile rimozione e le attrezzature di spiaggia prima della loro eventuale asportazione, non sarà certo l’Amministrazione Comunale ad esercitare indebite interferenze su questioni private". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concessioni, i rischi per chi subentra: "Non potrà costruire altre strutture" Leggi anche: Bisagno, cambia la mappa del rischio: ecco dove si potrà costruire e scavare | Grafico Leggi anche: Mitigazione dei rischi naturali: ad ingegneria c’è un nuovo laboratorio per prove su strutture e materiali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Concessioni scadute a Porto Venere, l’opposizione attacca: “Troppa confusione e rischio di conflitti di interesse” x.com Nel 1972 Storia di un minuto non era una scelta facile. Brani lunghi, strutture complesse, zero concessioni. Eppure arrivò ovunque. Non perché fosse semplice, ma perché trattava chi ascoltava come qualcuno capace di capire. Forse il vero rischio, oggi, è non - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.