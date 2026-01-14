Concessioni i rischi per chi subentra | Non potrà costruire altre strutture

Da ilrestodelcarlino.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi partecipa ai bandi di gara deve considerare che, in assenza di fabbricati esistenti, le concessioni consentono solo la realizzazione di opere temporanee e stagionali. Non sarà possibile costruire nuove strutture permanenti sull’arenile, ma esclusivamente installazioni che possono essere montate e smontate nel corso della stagione. È importante valutare attentamente questi limiti prima di intraprendere eventuali investimenti o proposte di progetto.

"Chi sta valutando di partecipare ai prossimi bandi di gara deve sapere fin d’ora in maniera chiara che in assenza di fabbricati legittimi presenti sull’arenile, non potrà costruire altro che opere temporanee e stagionali, da montare ad inizio stagione e smontare a fine stagione. Se poi, in una logica di trattativa privata, l’eventuale nuovo concessionario subentrante intende comprare dal vecchio concessionario uscente i manufatti edilizi di facile rimozione e le attrezzature di spiaggia prima della loro eventuale asportazione, non sarà certo l’Amministrazione Comunale ad esercitare indebite interferenze su questioni private". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

concessioni i rischi per chi subentra non potr224 costruire altre strutture

© Ilrestodelcarlino.it - Concessioni, i rischi per chi subentra: "Non potrà costruire altre strutture"

Leggi anche: Bisagno, cambia la mappa del rischio: ecco dove si potrà costruire e scavare | Grafico

Leggi anche: Mitigazione dei rischi naturali: ad ingegneria c’è un nuovo laboratorio per prove su strutture e materiali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.