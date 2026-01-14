Concessioni balneari a Jesolo contenziosi chiusi Il comune | Fatta la scelta giusta

Le recenti pronunce del Tar del Veneto sulle concessioni balneari a Jesolo confermano la legittimità delle decisioni del Comune. Con la chiusura dei contenziosi, l’amministrazione si dice soddisfatta della scelta adottata, ritenendola conforme alle normative e nel rispetto degli interessi locali. Questa sentenza rappresenta un passo importante per la stabilità e la trasparenza delle procedure di affidamento delle concessioni balneari nella città.

L'ultima sentenza del Tar del Veneto riguardo le gare per le concessioni balneari a Jesolo, che ha ancora una volta dato ragione al Comune, porta il sindaco Christofer De Zotti e l'assessore Alberto Maschio a cantare vittoria. Jesolo infatti era stata la prima spiaggia d'Italia a procedere con le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Jesolo, spiaggia compresa tra le piazze Mazzini e Trento: il Tar respinge i ricorsi.

