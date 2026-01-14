Concerto per l' inaugurazione dell' organo restaurato della chiesa di Sabbionera

Il concerto di inaugurazione dell’organo restaurato nella chiesa di Sabbionera offre un’occasione per riscoprire un patrimonio storico e artistico locale. Il professor Vinicio Galasso, storico di Latisana, accompagnerà l’evento con narrazioni che condividono secoli di vicissitudini e tradizioni spesso sconosciute, conservate in documenti e testimonianze meno note. Un momento di valorizzazione culturale e musicale per la comunità e gli amanti della storia locale.

Il professor Vinicio Galasso, storico latisanese, in Storia e Arte del Septinatium di Latisana da voce narrante di secoli e vicissitudini della sua città, spesso non tramandate nei libri ma nascoste in documenti dimenticati in archivi, in iscrizioni, in dipinti custoditi in piccole chiese che lui.

