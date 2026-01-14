Con Solitarium prende il via STATT | il teatro che fa comunità ad Alberobello

Con “Solitarium” si apre la STATT, la stagione teatrale di Alberobello dedicata alla tutela del territorio. Promossa dal Comune, la rassegna intende valorizzare la cultura locale attraverso spettacoli e iniziative teatrali. Il debutto, affidato alla compagnia TeatroDistinto, segna l’inizio di un progetto che mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere il patrimonio culturale del territorio.

Sarà "SOLITARIUM", spettacolo della compagnia TeatroDistinto, ad aprire ufficialmente STATT – Stagione Teatrale Alberobellese per la Tutela del Territorio 20252026, il nuovo progetto culturale promosso dal Comune di Alberobello. Un debutto che non è solo l'inizio di una rassegna, ma il primo.

