Con la cocaina nel furgone arrestato vicino allo stadio | sequestrati 1,2 chili e 28 mila euro

Un controllo di routine vicino allo stadio Esseneto ha portato al sequestro di 1,2 chili di cocaina e di 28 mila euro. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo trovato con la droga nel furgone parcheggiato in una strada senza uscita. L’operazione evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

A pochi passi dallo stadio Esseneto, lungo una strada interna senza uscita utilizzata come punto di sosta, un controllo mirato ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di cocaina nascosto all'interno di un furgone. L'intervento si è concluso con l'arresto di un agrigentino e con il.

