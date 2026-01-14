Comuni intelligenti | il progetto di Esidia per l’applicazione dell’Ai nella pubblica amministrazione

Esidia, ente siciliano per l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale, ha avviato il progetto “Comuni Intelligenti”. L’iniziativa mira a integrare l’intelligenza artificiale nei processi della pubblica amministrazione, favorendo efficienza e innovazione nei servizi pubblici. Attraverso questa iniziativa, Esidia si propone di supportare i comuni nella trasformazione digitale, migliorando la gestione delle attività e l’esperienza dei cittadini.

