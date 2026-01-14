Comuni intelligenti | il progetto di Esidia per l’applicazione dell’Ai nella pubblica amministrazione
Esidia, ente siciliano per l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale, ha avviato il progetto “Comuni Intelligenti”. L’iniziativa mira a integrare l’intelligenza artificiale nei processi della pubblica amministrazione, favorendo efficienza e innovazione nei servizi pubblici. Attraverso questa iniziativa, Esidia si propone di supportare i comuni nella trasformazione digitale, migliorando la gestione delle attività e l’esperienza dei cittadini.
Esidia – Ente siciliano per l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale avvia “Comuni Intelligenti”, un’iniziativa istituzionale dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale nei processi organizzativi e operativi della Pubblica amministrazione, nonché al miglioramento dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Attenzione all’Ai nella pubblica amministrazione: si rischia di non affrontare i problemi strutturali
Leggi anche: Buono pasto nella Pubblica Amministrazione: la Cassazione lo riconosce anche ai turnisti senza orario spezzato
I comuni più smart d’Italia del 2024 premiati agli Stati generali delle città intelligenti - Edizione per edizione, gli Stati generali delle città intelligenti crescono accogliendo sempre più partecipanti. repubblica.it
Contatori intelligenti e reti efficienti: il progetto di ammodernamento di Alfa verso il traguardo - Il progetto da oltre 27 milioni di euro, con fondi PNRR, ha portato alla sostituzione di migliaia di contatori e all’ammodernamento delle reti idriche in decine di comuni della provincia ... varesenews.it
Borgo Priolo, da febbraio al via la raccolta rifiuti con cassonetti intelligenti nei Comuni dell’Oltrepò facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.