Compagnucci si arrende in due set ad Arnaboldi Una sconfitta che arriva dopo cinque successi

Tommaso Compagnucci è stato eliminato al Challenger di Nottingham da Federico Arnaboldi, con il punteggio di 6-2, 6-3. La partita si è svolta sul cemento indoor britannico e rappresenta una battuta d’arresto dopo cinque vittorie consecutive per il tennista marchigiano, attualmente al 528° posto nel ranking ATP.

Niente da fare per Tommaso Compagnucci al Challenger di Nottingham, in Inghilterra. Il ventiseienne tennista marchigiano, numero 528 del ranking ATP (live rank 518), si è dovuto arrendere a Federico Arnaboldi con il punteggio di 6-2, 6-3 nel turno di qualificazione del torneo britannico su cemento indoor. Un match che ha visto il lombardo dominare sin dalle prime battute, non lasciando spazio al giocatore in forza all'ATM Macerata. Arnaboldi ha gestito con autorità entrambi i parziali. Per Compagnucci si tratta della prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie consecutive, un dato che sottolinea come il marchigiano fosse arrivato al torneo britannico in un buon momento di forma.

