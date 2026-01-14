Durante la conferenza stampa a Milanello, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha comunicato gli assenti per la sfida contro il Como, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026. Ha inoltre fornito aggiornamenti sui tempi di rientro dei giocatori indisponibili, offrendo un quadro chiaro sulla rosa a disposizione per la partita di domani sera.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, stamattina in conferenza stampa a Milanello ha evidenziato che ci saranno due assenti per Como-Milan di domani sera, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Chi sono e quanto rientreranno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como-Milan, Allegri in conferenza stampa: “Vi dico gli assenti e quando rientreranno”

Leggi anche: Milan-Pisa, tutto quello che vi è sfuggito (forse) sulla conferenza stampa di Allegri

Leggi anche: Torino Milan, Allegri in conferenza stampa: «Ci sono numeri che dobbiamo smentire. Sulla classifica dico una cosa»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT; Allegri e la confessione su Modric: “A un avversario ha detto: puoi smettere un attimo di seguirmi?”; Allegri alla vigilia di Fiorentina-Milan: Nkunku è recuperato e è a disposizione. La furbata di Pavlovic? Il bello del calcio; Fiorentina-Milan, le scelte di Allegri: Fullkrug titolare con Pulisic. Modric in panchina, spazio a Jashari. Rabiot in dubbio.

Milan, Allegri tra poco in conferenza stampa pre Como - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Como- tuttomercatoweb.com