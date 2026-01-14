In vista della sfida di domani contro il Como, il Milan si prepara con alcune variazioni tattiche. Allegri, in assenza di alcuni giocatori chiave, ha scelto di adottare una difesa a tre e di puntare sulla coppia Leão-Pulisic in attacco. La vigilia del match vede il tecnico milanista concentrato sulla strategia da mettere in campo per affrontare al meglio l’impegno.

Vigilia di campionato per il Milan, atteso domani sul campo del Como. Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcune assenze pesanti, ma ha già in testa l’assetto con cui affrontare la gara. Restano indisponibili Gimenez, Pavlovic e Füllkrug. Il difensore serbo è fermo dopo lo scontro di gioco rimediato contro la Fiorentina, che ha richiesto nove punti di sutura alla testa. L’attaccante tedesco, invece, ha riportato una frattura alla falange di un dito del piede: la riduzione è riuscita, ma salterà il Como e rischia di restare fuori anche per la prossima sfida con il Lecce. Gimenez, come noto, non è ancora recuperabile. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Como-Milan, Allegri fa le scelte: difesa a tre e coppia Leão-Pulisic

