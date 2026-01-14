Como baila el corazòn Minetti torna in tv con ritmo latino

Minetti torna in televisione con un nuovo programma dedicato alla musica latina, portando energia e passione sullo schermo. Attraverso la danza e il ritmo, il suo spettacolo celebra l’amicizia e la cultura, offrendo un’interpretazione autentica e coinvolgente. Un’occasione per riscoprire il fascino dei ritmi latino-americani, mantenendo un tono sobrio e informativo, adatto a un pubblico di tutte le età.

. Un’amicizia autentica che diventa musica e spettacolo. Un legame vero può trasformarsi in arte, emozione e condivisione. Da questa energia nasce “Como baila el corazòn”, il nuovo brano che unisce J. Peralta e Annalisa Minetti in un progetto dal sabor latino che conquista pubblico e critica. La canzone ha già segnato un momento storico in Rai grazie a tre passaggi consecutivi a “BellaMa’”, mentre il 7 febbraio i due artisti torneranno sul piccolo schermo come ospiti di “Uno Mattina”. Un racconto emotivo che unisce sguardi e anima. como baila el corazon ph IG Il brano prende forma da un’amicizia profonda e sincera. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

