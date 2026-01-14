Commissione sul caso David Rossi Capo della segreteria minacciata

Una commissione parlamentare d’inchiesta sta indagando sulla morte di David Rossi, ex manager di Banca MPS. Recentemente, la capo della segreteria, Catia Silva, ha ricevuto minacce di morte, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’indagine stessa. Questo episodio evidenzia la delicatezza e la tensione che circondano il caso Rossi, ancora oggi oggetto di attenzione pubblica e politica.

di Laura Valdesi SIENA Minacce di morte a Catia Silva, capo della segreteria della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi (nella foto il luogo della trageda), manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra il 6 marzo 2013. "Provare a capire chi, negli ultimi tre mesi, sta mettendo così tanto impegno a spaventare una persona, non direttamente esposta ma che svolge le indagini, potrebbe condurci ad una pista per individuare chi quella sera si trovava nella stanza di Rossi", sostiene Gianluca Vinci, presidente della commissione. Che grazie alla recente perizia di 146 pagine ha portato elementi per la tesi dell' omicidio.

