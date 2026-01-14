Commissari e Demanio le nuove nomine del consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove nomine di commissari straordinari e dei rappresentanti dell’Agenzia del Demanio. Questi cambiamenti riguardano le figure incaricate di gestire e supervisionare le attività di settore, contribuendo a garantire l’efficienza e la trasparenza delle procedure. Le nomine sono parte di un processo di aggiornamento e riorganizzazione delle istituzioni coinvolte nella gestione del patrimonio pubblico e delle emergenze straordinarie.

Il consiglio dei ministri approva una serie di nomine che interessano i commissari straordinari e l’ Agenzia per il Demanio. Per quest’ultimo organismo viene confermata Alessandra dal Verme, nominata da Mario Draghi nel 2021 e confermata da Giorgia Meloni nel 2023. Resta in carica fino al 31 gennaio 2027. Prorogato fino al 31 maggio 2026 l’incarico di Fabrizio Curcio, già capo della Protezione Civile, come commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni del maggio 2023. Il senatore Guido Castelli è confermato, fino al 31 dicembre del 2026, nell’incarico di commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

