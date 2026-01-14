Come tagliare le unghie al neonato | gli errori da evitare e i metodi più sicuri.

Tagliare le unghie ai neonati può sembrare semplice, ma è importante farlo correttamente per evitare rischi. La crescita rapida delle unghie nei primi mesi richiede attenzione e precisione. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sottolinea l’importanza di adottare metodi sicuri e di evitare errori comuni, per garantire la sicurezza e il benessere del bambino durante questa operazione di routine.

Forse non tutti lo sanno, ma le unghie crescono più rapidamente nei neonati e nei lattanti. Così l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che ricorda come sia fondamentale occuparsi anche di questo aspetto della cura del bambino. Non è una mera questione estetica, ma un aspetto fondamentale sia per l’igiene che la sicurezza del bambino (e di chi lo accudisce). Per molti genitori tagliare le unghie al neonato rappresenta una sfida e un timore, ma con un po’ di attenzione e la giusta preparazione, è un’abilità che si acquisisce piuttosto rapidamente. Perché è fondamentale tagliare le unghie al neonato fin dai primi giorni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

