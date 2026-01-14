I colloqui tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia si sono conclusi senza accordi concreti. I rappresentanti dei paesi hanno definito l’incontro “franco ma costruttivo”, confermando la volontà della Danimarca di mantenere la sovranità sulla Groenlandia. Gli Stati Uniti avevano espresso interesse per l’isola, ma le parti hanno ribadito la volontà di rispettare gli attuali assetti, senza avanzare proposte di cessione o acquisizione.

I colloqui tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia si sono conclusi senza progressi. I ministri degli Esteri Lars Lekke Rasmussen e Vivian Motzfeldt hanno definendo l’incontro «franco ma costruttivo», respingendo ogni ipotesi di acquisizione dell’isola da parte di Washington, dopo che Trump ha insistito sull’intenzione di annetterla. Rasmussen ha riconosciuto l’esistenza di una «nuova situazione di sicurezza nell’Artico», riferendosi alla competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, ricordando però che fu Washington a ridurre negli anni la propria presenza militare in Groenlandia. «Ora la situazione è completamente diversa e naturalmente dobbiamo reagire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come sono andati i colloqui tra Usa, Danimarca e Groenlandia

