Il finale di 'A testa alta – Il coraggio di una donna tensione' è ricco di tensioni e rivelazioni: nella trama, un ribaltamento cambierà completamente la prospettiva dell’intera storia Il gran finale di A testa alta – Il coraggio di una donna, la miniserie di Canale 5 con Sabrina Ferilli nei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come finisce 'A testa alta', nel finale svelata l'identità di chi ha diffuso il video intimo di Virginia Terzi: una verità inaspettata

Leggi anche: 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta; A testa alta, anticipazioni seconda puntata (14 gennaio), Virginia sotto scacco: la sua vita è in pericolo; A Testa Alta è l'ennesima fiction cagna di Canale 5 ad alto rischio turcata. E Sabrina Ferilli attrisce in una storia di revenge porn è l'usato sicuro di Mediaset

