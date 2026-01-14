Come corre la cooperazione economica tra Roma e Baku Cirielli firma il piano d’azione

La cooperazione economica tra Roma e Baku si sta sviluppando attraverso il rafforzamento della Commissione Intergovernativa, recentemente aggiornata con un Piano d’Azione firmato da Cirielli. Dopo la sesta edizione nel 2020, questo accordo rappresenta un passo importante per consolidare i rapporti tra Italia e Azerbaigian, promuovendo collaborazioni più efficaci e durature nel contesto delle relazioni bilaterali.

Un filo politico da rafforzare costantemente, rinvigorendo la Commissione Intergovernativa per la cooperazione economica, giunta alla sesta edizione e la cui ultima riunione risaliva al 2020, il tutto impreziosito dalla finalizzazione di un Piano d'Azione ad hoc. Italia e Azerbaigian procedono sempre più a braccetto in una cornice di cooperazione bilaterale fortemente positiva, come certificato ancora una volta dalla missione a Baku del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli. Un momento di incontri e interlocuzioni istituzionali dall'alto sapore strategico come dimostra il valore strutturato della visita, a cui hanno preso parte anche il Sottosegretario della Salute Marcello Gemmato, l'On.

