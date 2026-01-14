Come con Israele anche sull’Iran Merz ha il coraggio di dire quello che altri non osano

Come con Israele, anche sull’Iran Merz si distingue per la sua posizione franca e determinata. A differenza di figure più notevoli come Angela Merkel o Olaf Scholz, Merz affronta i temi delicati con un approccio diretto e sobrio, senza eccessi o ambiguità. La sua posizione riflette un atteggiamento di chiarezza e rispetto, orientato a un confronto serio e costruttivo su questioni di grande rilevanza internazionale.

Non è né popolare né sciolto come Angela Merkel, la cancelliera venuta dall'est, ma non passa neppure per un leader algido e ingessato come Olaf Scholz da Amburgo. Ogni leader tedesco ha i propri pregi e il renano Friedrich Merz, fra i suoi, conta il parlar chiaro. A volte anche troppo, come quando lo scorso ottobre ha creato un putiferio in patria affermando che il suo governo sta facendo molto in tema di migrazione "ma naturalmente abbiamo sempre questo problema nel paesaggio urbano e per questo lavoriamo a rimpatri su larga scala". Ieri il cancelliere della Cdu si è espresso su un tema che gli riesce meglio: la politica internazionale.

