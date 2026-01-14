Colpo Luis Alberto si chiude immediatamente | è lui il rinforzo a centrocampo

Luis Alberto passa dall’Al-Duhail all’Al-Wakrah nel campionato qatariota. Dopo aver concluso la sua esperienza con la squadra precedente, il centrocampista spagnolo si unisce ora a un nuovo club, mantenendo la propria presenza nel calcio del Qatar. Questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità professionale per il giocatore, che continua a contribuire al campionato locale con la sua esperienza e qualità in mezzo al campo.

Luis Alberto cambia maglia e passa all’Al-Wakrah salutando l’Al-Duhail. Cambio di squadra ma non di campionato per il centrocampista spagnolo che resta in Qatar. Luis Alberto cambia maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle scorse settimane si era parlato anche di un suo possibile ritorno in Italia quando il centrocampista classe 1992 era andato a vedere dal vivo la Lazio, squadra alla quale era rimasto molto legato. Lo stesso calciatore affermò che sarebbe stato felice di lavorare ancora con Maurizio Sarri, ma meno di tornare nella società affermando di aver litigato con Lotito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??????????????????? (@alwakrahsc) Nuova avventura per l’ex giocatore della Lazio che rimanda ancora una volta il possibile ritorno nei campionati maggiormente competitivi, proseguendo la sua carriera in Qatar con diversi tifosi biancocelesti che gli hanno augurato le migliori fortune nel suo nuovo club, essendo rimasti molto legati al centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

