Colpito dal padrone di casa durante una rapina morto nomade

14 gen 2026

Un uomo, colpito dal padrone di casa durante una rapina, è deceduto in circostanze che stanno suscitando attenzione. La vittima, un nomade, è stata portata in ospedale a Magenta, dove si sono radunati molti conoscenti, creando difficoltà al personale sanitario. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i fatti e le responsabilità.

Fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi conoscenti della vittima, creando problemi al personale sanitario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

