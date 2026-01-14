Collaborare per sopravvivere
Oggi alle 18:30, all'Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza, Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano il libro
Si chiama ’ Uniti per la vita ’ (ed il Mulino) il libro che Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano oggi alle 18,30 all’Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza. I due autori, tra i più autorevoli filosofi della scienza italiani, raccontano come l’ evoluzione sia un intreccio di interazioni tra individui, invitando quindi alla riflessione anche sulla complessità delle relazioni umane. In natura infatti simbiosi e cooperazione sono la regola e nessun individuo vive davvero da solo: ogni specie è intrecciata alle altre, ogni individuo interagisce con i suoi simili, tutti fanno parte di una comunità in continuo scambio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Sopravvivere al Veglione
Leggi anche: Avatar 3 "Per sopravvivere al dolore"
Collaborare per sopravvivere; Naufraghi, tensione e humor nero: il nuovo trailer di Send Help di Sam Raimi; Call of Duty: Season 01 Reloaded — Tutto sulla collaborazione con Fallout; Send Help | Un nuovo trailer dall’atteso film di Sam Raimi.
Collaborare per sopravvivere - Si chiama ’ Uniti per la vita ’ (ed il Mulino) il libro che Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano oggi alle 18,30 all’Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza. ilrestodelcarlino.it
Tecniche di sopravvivenza salvavita
Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso Villa Bertelli a Forte dei Marmi, è in programma l’incontro Attenti al cobra! Come sopravvivere in una classe difficile, dedicato alla presentazione del volume Classi difficili. Cosa fare (e non) di Fabio Celi e Bene - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.