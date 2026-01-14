Oggi alle 18:30, all'Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza, Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano il libro

Si chiama ’ Uniti per la vita ’ (ed il Mulino) il libro che Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano oggi alle 18,30 all’Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza. I due autori, tra i più autorevoli filosofi della scienza italiani, raccontano come l’ evoluzione sia un intreccio di interazioni tra individui, invitando quindi alla riflessione anche sulla complessità delle relazioni umane. In natura infatti simbiosi e cooperazione sono la regola e nessun individuo vive davvero da solo: ogni specie è intrecciata alle altre, ogni individuo interagisce con i suoi simili, tutti fanno parte di una comunità in continuo scambio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Collaborare per sopravvivere

