Code Vein 2 | Il nuovo Trailer in italiano svela combattimento ambientazioni e creazione del personaggio

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay in italiano di Code Vein 2, che mostra le dinamiche di combattimento, le ambientazioni e le opzioni di creazione del personaggio. Il gioco sarà disponibile dal 30 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, offrendo ai giocatori un’anteprima delle novità e delle caratteristiche principali dell’esperienza di gioco.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay in italiano di Code Vein 2, offrendo uno sguardo approfondito sui sistemi che caratterizzeranno l’esperienza completa al lancio, fissato per 30 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. CODE VEIN II – Gamebrain.net Il filmato mette subito in evidenza le meccaniche di gioco principali, partendo dagli strumenti avanzati per la creazione del personaggio, passando per il sistema di combattimento, fino ad arrivare alle ambientazioni che i giocatori esploreranno nel corso dell’avventura. Un aspetto particolarmente rilevante è l’annuncio della demo dedicata al character creator, disponibile gratuitamente dal 23 gennaio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Code Vein 2: Il nuovo Trailer in italiano svela combattimento, ambientazioni e creazione del personaggio Leggi anche: CODE VEIN II: pubblicato il walkthrough trailer, tra passato, nuovi sistemi di combattimento e Sunken City Leggi anche: CODE VEIN II: mostrato il nuovo gameplay e annunciata la demo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Code Vein II: panoramica del gioco, dettagli sul gameplay e demo in arrivo; Code Vein II: una panoramica sul gioco nel nuovo trailer; Code Vein 2 provato: grezzo, ma anche spettacolare e difficile; Code Vein II: la prova sul campo. Code Vein 2: il nuovo video gameplay svela i segreti del soulslike di Bandai Namco - Bandai Namco ci rituffa nelle atmosfere a tinte action ruolistiche di Code Vein 2 con un video che illustra gli aspetti principali del gameplay ... msn.com

