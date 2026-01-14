Cobolli-Zverev Kooyong Classic 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 14 gen 2026

Il Kooyong Classic 2026 si conclude domani, giovedì 15 gennaio, a Melbourne Park con l'ultima giornata di incontri. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programmi, visibilità in TV e streaming per seguire gli eventi di questa prestigiosa manifestazione di esibizione.

Domani, giovedì 15 gennaio, ultima giornata di incontri a Melbourne Park per il torneo di esibizione del Kooyong Classic 2026. Messi in archivio i primi due giorni di incontri, nel day-3 ci sarà non poca attenzione rispetto a chi disputerà le partite in programma. Tra queste, fari puntati su Flavio Cobolli e Alexander Zverev, che si affronteranno in chiusura dello schedule (non prima delle 05:30 italiane) Cobolli, allenatosi in questi giorni anche con Jannik Sinner, viene da un’esperienza nella United Cup che non l’ha soddisfatto. In particolare, il ko contro il francese Arthur Rinderknech è costata l’eliminazione dell’Italia nel torneo a squadre miste tra nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

