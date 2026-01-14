Cobolli-Zverev Kooyong Classic 2026 | orario tv programma streaming

Il Kooyong Classic 2026 si conclude domani, giovedì 15 gennaio, a Melbourne Park con l'ultima giornata di incontri. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programmi, visibilità in TV e streaming per seguire gli eventi di questa prestigiosa manifestazione di esibizione.

Domani, giovedì 15 gennaio, ultima giornata di incontri a Melbourne Park per il torneo di esibizione del Kooyong Classic 2026. Messi in archivio i primi due giorni di incontri, nel day-3 ci sarà non poca attenzione rispetto a chi disputerà le partite in programma. Tra queste, fari puntati su Flavio Cobolli e Alexander Zverev, che si affronteranno in chiusura dello schedule (non prima delle 05:30 italiane) Cobolli, allenatosi in questi giorni anche con Jannik Sinner, viene da un’esperienza nella United Cup che non l’ha soddisfatto. In particolare, il ko contro il francese Arthur Rinderknech è costata l’eliminazione dell’Italia nel torneo a squadre miste tra nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Zverev, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cobolli-Zverev, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streaming; Kooyong Classic, al via ci sarà anche Zverev; Kooyong Classic 2026: quando inizia e tutti i partecipanti. Nutrita pattuglia di italiani; Al via il Kooyong Classic: Berrettini in campo nella notte. Attesa anche per Musetti e Cobolli. Cobolli-Zverev, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, giovedì 15 gennaio, ultima giornata di incontri a Melbourne Park per il torneo di esibizione del Kooyong Classic 2026. oasport.it

Kooyong Classic 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio con Berrettini e Cobolli - Kooyong Classic 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli ... spaziotennis.com

Kooyong Classic live su SuperTennis: stanotte live Berrettini. Al via anche Musetti e Cobolli - Fedele alla tradizione di downunder, anche quest'anno non poteva mancare nella marcia di avvicinamento agli Australian Open l'appuntamento con ... sport.tiscali.it

Ufficializzate le 32 teste di serie degli Australian Open 2026: sono quattro gli italiani tra i migliori 1 Carlos Alcaraz 2 Jannik Sinner 3 Alexander Zverev 4 Novak Djokovic 5 Lorenzo Musetti 6 Alex De Minaur 7 Félix Auger-Aliassime 8 Ben Shelton 9 Taylor Fri facebook

Le teste di serie degli #AusOpen 2026 , al netto di forfait dell'ultima ora (sorteggio tabellone giovedì 15 gennaio) 1 Alcaraz 2 #Sinner 3 Zverev 4 Djokovic 5 #Musetti 6 De Minaur 7 Auger-Aliassime 8 Shelton --- 9 Fritz 10 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.