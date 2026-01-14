Cobolli e lo scherzo telefonico di Bellucci | Smetto di giocare a tennis
Nel corso di una telefonata tra Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, quest’ultimo scherza dicendo di voler smettere di giocare a tennis. L’episodio, trasmesso nell’ultima puntata di Time Break, ha attirato l’attenzione sui social, diventando rapidamente virale. L’interazione mette in luce un momento di leggerezza tra due tennisti italiani, coinvolgendo i fan in un dialogo informale e più umano.
(Adnkronos) – Scherzo telefonico di Mattia Bellucci a Flavio Cobolli. "Penso di smettere di giocare a tennis", inizia così la telefonata, nell'ultima puntata di Time Break tra il tennista azzurro e il connazionale, trascinatore nell'ultimo trionfo di Coppa Davis, in un video diventato rapidamente virale su X. "Non me l'aspettavo", è la prima reazione sorpresa .
