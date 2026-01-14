Clima superato il limite | +1,5 gradi negli ultimi tre anni

Negli ultimi tre anni, le temperature globali hanno superato il limite di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, segnando un progresso preoccupante nella crisi climatica. Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi di sempre, evidenziando la crescente urgenza di intervenire per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e preservare il pianeta.

La crisi climatica compie un altro passo verso il punto di non ritorno. E’ stato infatti superato il limite di aumento medio di 1,5 gradi centigradi delle temperature e il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre. Due elementi su cui ruota l’analisi dei dati di Copernicus con il bilancio ambientale dell’anno appena passato. Copernicus è la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’Unione europea che studia il nostro Pianeta e il suo ambiente (coordinato e gestito dalla commissione Europea). I risultati sono stati pubblicati oggi dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf), che gestisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3s) e il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (Cams). 🔗 Leggi su Lapresse.it

