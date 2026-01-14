Classi al gelo ad Aversa scatta la turnazione al Cimarosa | genitori sul piede di guerra

Aversa affronta problemi di riscaldamento nelle scuole, con alcune classi, tra cui il Cimarosa e la Siani, costrette a seguire le lezioni con termosifoni spenti e temperature basse. La situazione ha portato alla decisione di attivare una turnazione per garantire condizioni di apprendimento più sopportabili, suscitando proteste tra genitori e cittadini. La questione evidenzia le criticità legate all’edilizia scolastica nella città.

