Clarissa Selassié smentisce Antonio Medugno | Notti con lui? Mai successe Gli serviva per entrare al GF Vip
Clarissa Selassié ha ufficialmente smentito le dichiarazioni di Antonio Medugno, riguardo a una presunta notte trascorsa insieme e a messaggi attribuiti ad Alfonso Signorini. La ex gieffina ha precisato di non aver mai avuto rapporti con Medugno, sottolineando che le sue affermazioni sono infondate e tese a creare false impressioni. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di verificare le fonti e mantenere la chiarezza nelle comunicazioni pubbliche.
La versione dell’ex gieffina dopo le dichiarazioni a Lo Stato delle Cose Clarissa Selassié rompe il silenzio e smentisce in modo netto le dichiarazioni di Antonio Medugno, che nei giorni scorsi aveva parlato di una presunta notte trascorsa insieme a lei, collegandola anche a messaggi attribuiti ad Alfonso Signorini. La principessa etiope ha scelto di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
