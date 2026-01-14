Clarissa Selassié smentisce Antonio Medugno | Notti con lui? Mai successe Gli serviva per entrare al GF Vip

Clarissa Selassié ha ufficialmente smentito le dichiarazioni di Antonio Medugno, riguardo a una presunta notte trascorsa insieme e a messaggi attribuiti ad Alfonso Signorini. La ex gieffina ha precisato di non aver mai avuto rapporti con Medugno, sottolineando che le sue affermazioni sono infondate e tese a creare false impressioni. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di verificare le fonti e mantenere la chiarezza nelle comunicazioni pubbliche.

