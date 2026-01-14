Clamoroso ritorno di Mourinho | È l’idea del Presidente
Il ritorno di José Mourinho nel mondo del calcio ha suscitato molta attenzione. Secondo fonti, il tecnico portoghese sta attuando una strategia presso il Benfica, creando scompiglio per ottenere il licenziamento. Questa mossa, definita come “l’idea del Presidente”, segna un nuovo capitolo nella carriera di Mourinho, diverso dai suoi precedenti successi all’Inter e al Chelsea. Un ritorno che appare più come una sfida personale che un semplice ritorno professionale.
“Sta creando scompiglio al Benfica per farsi licenziare” Il grande e clamoroso ritorno di Mourinho. Un ritorno al passato, ma non certo all’ Inter e nemmeno al Chelsea. Ovviamente neanche al Porto, tanto per citare i tre club in cui ha vinto di più. Peraltro ora siede sulla panchina della storica rivale dei ‘Dragoes’, il Benfica, con risultati finora non entusiasmanti. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Mourinho di nuovo al Manchester United? No, Mourinho al Real Madrid. Le ‘Merengues’ hanno appena licenziato Xabi Alonso, il quale ha pagato i pessimi rapporti con alcuni ‘senatori’ dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
