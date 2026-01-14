Clamoroso all’Olimpico | a 16 anni scende in campo e succede di tutto! Impressionante
Durante la partita tra Roma e Torino di Coppa Italia, si è verificato un episodio insolito: il 16enne Antonio Arena, attaccante della Primavera del 2009, ha segnato il gol del 2-2, esordendo in prima squadra. Un evento che ha catturato l’attenzione, segnando un momento importante per il giovane calciatore e per il club. Un debutto che rimarrà nella memoria come un’occasione speciale e promettente per il futuro.
All’ Olimpico succede l’imprevisto che diventa favola: in Roma-Torino di Coppa Italia il gol del 2-2 momentaneo lo firma il 16enne Antonio Arena, centravanti della Primavera classe 2009 e oggi all’esordio con i grandi. Un lampo che accende lo stadio: primo pallone toccato e subito rete, come se il copione fosse stato scritto da tempo. Arena entra all’80’ (cambio con Bailey ) e dopo pochissimo lascia il segno: traversone di Wesley, stacco in area e colpo di testa che batte Paleari, sovrastando Maripan. Un pareggio pesantissimo, arrivato in un minuto scarso e trasformato in standing ovation. La gara poi si chiude 2-3 per i granata, ma la scena resta sua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
