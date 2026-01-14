Clamoroso all’Olimpico | a 16 anni scende in campo e succede di tutto! Impressionante

Durante la partita tra Roma e Torino di Coppa Italia, si è verificato un episodio insolito: il 16enne Antonio Arena, attaccante della Primavera del 2009, ha segnato il gol del 2-2, esordendo in prima squadra. Un evento che ha catturato l’attenzione, segnando un momento importante per il giovane calciatore e per il club. Un debutto che rimarrà nella memoria come un’occasione speciale e promettente per il futuro.

