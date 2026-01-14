Città Giardino è qui la festa

Città Giardino è qui: la festa prende vita. Dopo aver percorso 8 mila chilometri e con altri 4 mila ancora da completare, la torcia olimpica arriva in Lombardia, regione che ospiterà i prossimi giochi insieme a Cortina. Un momento di grande significato che segna l’avvicinarsi di un evento internazionale, unendo le comunità e condividendo lo spirito olimpico.

Dopo aver già percorso 8 mila chilometri, e con altri 4 mila ancora da correre, la torcia olimpica approda finalmente in Lombardia, la regione che ospiterà i giochi insieme a Cortina. Il viaggio inizierà in mattinata accarezzando le sponde piemontesi del Lago Maggiore, in particolare Stresa, Baveno e il Golfo Borromeo dove la fiamma giungerà dopo essere passata, nella giornata di ieri, da Ivrea, Biella, Vercelli e Novara (nella foto). Proseguendo verso sud, la tappa toccherà Arona prima di dirigersi verso il territorio varesino. La fiamma attraverserà la Città Giardino passando per il centro e toccando punti di interesse logistico e culturale come l'Acinque Ice Arena, impianto di riferimento per gli sport del ghiaccio.

