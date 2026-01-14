Nella mattinata di oggi, a Roma, si è svolto un incontro promosso dall’associazione Libertas presso la Sala Giunta del CONI, per sostenere la candidatura di Città Caudina come Capitale Italiana della Cultura 2028. Il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa come occasione di valorizzazione e sviluppo per il territorio, sottolineando il ruolo centrale della cultura nel processo di crescita locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina a Roma, nella Sala Giunta del CONI, l’associazione Libertas ha promosso un importante momento di confronto e condivisione a sostegno della candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 “Nel mio breve intervento- spiega il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano- ho voluto sottolineare quanto questo progetto rappresenti una straordinaria opportunità di valorizzazione, crescita e sviluppo per i nostri territori. Una candidatura solida e credibile, costruita insieme da 14 piccoli comuni, oltre 100 associazioni e 50 partner istituzionali, tra cui la Reggia di Caserta, che con il loro sostegno rafforzano ulteriormente questo percorso Il vero successo dell’iniziativa è aver condiviso un obiettivo ambizioso, aver sancito un impegno comune a portarlo avanti e, soprattutto, aver contribuito a rafforzare l’identità caudina nelle nostre comunità Un cammino collettivo che ci fa guardare al 2028 con fiducia e grande speranza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Città Caudina capitale italiana della Cultura: tappa a Roma

Leggi anche: Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”

Leggi anche: Città Caudina 2028, gli amministratori brindano alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La comunità caudina si unisce in piazza: 14 gazebo per sostenere la candidatura a Capitale Italiana della Cultura - Un fiume di entusiasmo e partecipazione ha attraversato ieri, 11 gennaio, la Città Caudina, trasformandola in un palcoscenico di impegno civico e di speranza condivisa. corriereirpinia.it