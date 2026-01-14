Cisterna piena di gasolio si ribalta alle porte di Milano

Una cisterna carica di gasolio si è ribaltata mercoledì 14 gennaio in via Martiri delle Foibe, a Basiglio, alle porte di Milano. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità per valutare possibili rischi ambientali e garantire la sicurezza dell’area. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica, e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del sito.

Una cisterna carica di gasolio si è ribaltata nella mattinata di mercoledì 14 gennaio in via Martiri delle Foibe, a Basiglio. Fortunatamente non si registrano feriti.L'incidenteL'episodio è avvenuto poco dopo le 8.30, mentre il mezzo procedeva da Lacchiarella in direzione Basiglio lungo una.

