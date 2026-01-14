Ciro Amodio 1825 a Milano nasce il nuovo corso | la marenna diventa lifestyle

Ciro Amodio 1825 a Milano rappresenta l’evoluzione del progetto Pane, Prosciutto e Mozzarella, nato tre anni fa nel cuore della città. La

Non una nuova insegna, ma un’evoluzione. Si chiama Ciro Amodio 1825. Tutta n’ata storia il nuovo volto del progetto Pane, Prosciutto e Mozzarella, il format dedicato alla più classica delle merende italiane, nato tre anni fa a Milano, in via Spadari 8, a pochi passi dal Duomo. Un rebranding che coincide con un anniversario simbolico: i 200 anni del Gruppo Ciro Amodio, azienda storica e familiare campana, attiva dal 1825 nella produzione di latticini, panificati e salumi. Nel suo duecentesimo anno di vita, il brand rinasce con l’obiettivo di raccontare una storia lunga due secoli anche fuori dai confini cittadini, trasformando la “marenna” in un linguaggio culturale contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nasce “Ciro Amodio 1825. Tutta n’ata storia”.

