Il “Circo Culinario” al Respiro dell’Etna offre un’opportunità di apprendere tecniche di cucina con lo Chef Salvatore Pachamama. Un’occasione per appassionati di gastronomia e natura di condividere un’esperienza autentica, imparando a preparare piatti tradizionali in un ambiente suggestivo. Se desiderate arricchire le vostre competenze culinarie, questa attività rappresenta un momento di confronto e divertimento in uno scenario unico.

Impara, Cucina e Divertiti con lo Chef Salvatore Pachamama. Amici della buona cucina e della natura, se siete pronti a mettere le mani in pasta, non perdete l’occasione di partecipare ad un’esperienza unica. Una giornata all’insegna del divertimento, della musica e delle tecniche culinarie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

