L'intervento dei Cipressi al Mausoleo di Augusto ha suscitato polemiche tra Lega Giovani Roma, che definisce l'episodio uno

"Roma non può essere amministrata come un laboratorio di esperimenti ideologici né come un parco giochi. L'abbattimento dei cipressi nell'area del Mausoleo di Augusto rappresenta uno scempio grave, una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che colpisce uno dei luoghi simbolo della nostra storia e identità". Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Giovani Marco Pietrandrea e Federico Ferrai. "Dai confronti istituzionali è emerso chiaramente come non esistano perizie tecniche certe che dimostrino danni strutturali al monumento causati dalle radici degli alberi. Al contrario, è sotto gli occhi di tutti il danno ambientale, storico e paesaggistico prodotto da Roma Capitale con un intervento affrettato e privo di trasparenza -continua la nota - Come Lega Giovani Roma riteniamo inaccettabile che decisioni di questo peso vengano prese senza chiarezza, senza coinvolgimento e scaricando responsabilità tra uffici e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cipressi al Mausoleo di Augusto, Lega Giovani Roma: "Scempio del Comune"

Leggi anche: I cipressi del Mausoleo di Augusto, l’«empio crimine» dell’abbattimento

Leggi anche: Mausoleo di Augusto, Rampelli: si tagliano cipressi secolari per far posto a un grattacheccaro. Stop al progetto (video)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cipressi al Mausoleo di Augusto, Lega Giovani Roma: "Scempio del Comune" - "Roma non può essere amministrata come un laboratorio di esperimenti ideologici né come un parco giochi. iltempo.it