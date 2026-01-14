Cipressi al Mausoleo di Augusto Lega Giovani Roma | Scempio del Comune
L'intervento dei Cipressi al Mausoleo di Augusto ha suscitato polemiche tra Lega Giovani Roma, che definisce l'episodio uno
"Roma non può essere amministrata come un laboratorio di esperimenti ideologici né come un parco giochi. L'abbattimento dei cipressi nell'area del Mausoleo di Augusto rappresenta uno scempio grave, una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che colpisce uno dei luoghi simbolo della nostra storia e identità". Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Giovani Marco Pietrandrea e Federico Ferrai. "Dai confronti istituzionali è emerso chiaramente come non esistano perizie tecniche certe che dimostrino danni strutturali al monumento causati dalle radici degli alberi. Al contrario, è sotto gli occhi di tutti il danno ambientale, storico e paesaggistico prodotto da Roma Capitale con un intervento affrettato e privo di trasparenza -continua la nota - Come Lega Giovani Roma riteniamo inaccettabile che decisioni di questo peso vengano prese senza chiarezza, senza coinvolgimento e scaricando responsabilità tra uffici e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: I cipressi del Mausoleo di Augusto, l’«empio crimine» dell’abbattimento
Leggi anche: Mausoleo di Augusto, Rampelli: si tagliano cipressi secolari per far posto a un grattacheccaro. Stop al progetto (video)
Cipressi al Mausoleo di Augusto, Lega Giovani Roma: "Scempio del Comune" - "Roma non può essere amministrata come un laboratorio di esperimenti ideologici né come un parco giochi. iltempo.it
Flash mob Lega contro taglio cipressi storici al Mausoleo Augusto - Iniziativa con esponenti politici nazionali per denunciare le scelte comunali e chiedere la salvaguardia monumentale ... rainews.it
Mausoleo di Augusto: addio agli storici cipressi - Il taglio degli alberi che solitamente accompagna la stagione autunnale sta mietendo vittime illustri. romatoday.it
ROMA! ""COMUNICATO URGENTE Vertice Cipressi Mausoleo di Augusto al Ministero della Cultura, le ammissioni di Gualtieri: si è trattato.di abbattimento illegittimo Domani 14 gennaio 2026 ore 11 . Flash mob al Mausoleo di Augusto L' Associazione CURA facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.