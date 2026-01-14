Chiusura della Manzoni il Pd attacca la giunta | Una decisione sbagliata che impoverisce il territorio

Il Partito Democratico critica la decisione della Giunta sulla chiusura della Chiusura della Manzoni, evidenziando come questa scelta possa impoverire il territorio. Secondo il Pd, oltre 10 mila residenti perderanno un punto di riferimento fondamentale: l’unica scuola di prossimità e un presidio sociale importante per bambini e famiglie. La questione solleva preoccupazioni circa le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla perdita di questi servizi.

“Una vasta area della città, abitata da oltre 10 mila persone, verrà privata non solo della sua unica scuola di prossimità ma anche del suo ultimo presidio sociale, aggregativo ed educativo pubblico per bambini e famiglie, fatto che è facile prevedere avrà conseguenze negative”. Il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

