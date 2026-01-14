Chiuse scuole cristiane a Gerusalemme
Recentemente, alcune scuole cristiane a Gerusalemme sono state chiuse. Secondo nuove disposizioni, l'insegnamento in queste strutture è consentito solo a persone con documenti di identità di Gerusalemme o titoli di studio palestinesi. Questa misura limita l'accesso alle attività scolastiche per alcuni docenti, creando nuove sfide per le istituzioni educative cristiane presenti nella città.
Insegnare nelle scuole cristiane "è vietato a chi ha titoli di studio palestinesi e a chi non ha documenti d'identità di Gerusalemme''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Limitati permessi ai docenti, chiuse scuole cristiane a Gerusalemme.
Limitati permessi ai docenti, chiuse scuole cristiane a Gerusalemme - "A Gerusalemme i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole cristiane non sono potuti tornare a scuola per iniziare il secondo semestre dell'anno scolastico in ... tuttosport.com
Chiuse le scuole cristiane a Gerusalemme. Individuati i 15 membri del board per la Striscia - Individuati i 15 membri per il board di gestione della Striscia, secondo il Piano Trump Fonti egiziane hanno rivelato a Al Hadath che durante i colloqui al Cairo sono state individuate 15 personalità ... msn.com
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «LIMITATI PERMESSI AI DOCENTI, CHIUSE SCUOLE CRISTIANE A GERUSALEMME» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
