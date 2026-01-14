Recentemente, alcune scuole cristiane a Gerusalemme sono state chiuse. Secondo nuove disposizioni, l'insegnamento in queste strutture è consentito solo a persone con documenti di identità di Gerusalemme o titoli di studio palestinesi. Questa misura limita l'accesso alle attività scolastiche per alcuni docenti, creando nuove sfide per le istituzioni educative cristiane presenti nella città.

Insegnare nelle scuole cristiane "è vietato a chi ha titoli di studio palestinesi e a chi non ha documenti d'identità di Gerusalemme''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Chiuse scuole cristiane a Gerusalemme

Leggi anche: Avellino, sisma: lunedì scuole chiuse

Leggi anche: Scuole chiuse a Livorno, maltempo in Toscana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Limitati permessi ai docenti, chiuse scuole cristiane a Gerusalemme.

Limitati permessi ai docenti, chiuse scuole cristiane a Gerusalemme - "A Gerusalemme i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole cristiane non sono potuti tornare a scuola per iniziare il secondo semestre dell'anno scolastico in ... tuttosport.com