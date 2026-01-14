Chiesa-Juventus ritorno possibile | le quote crollano

Le recenti movimentazioni di mercato hanno riaperto la possibilità di un ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. Dopo aver trascorso del tempo al Liverpool, le voci su un possibile trasferimento si sono intensificate, con le quote che hanno subito un calo significativo. Questo scenario suggerisce un interesse concreto da parte delle parti coinvolte, rendendo il futuro dell’esterno italiano ancora tutto da seguire.

Il futuro di Federico Chiesa torna a intrecciarsi con la Juventus. L'esterno offensivo del Liverpool è di nuovo al centro di voci insistenti e, nelle ultime ore, gli indicatori di mercato hanno registrato un cambio netto di scenario. I principali operatori di scommesse segnalano un forte calo delle quote sull'addio anticipato di Chiesa ai Reds già a gennaio. Un movimento significativo, che rafforza l'ipotesi di una separazione imminente e riaccende la pista del ritorno in bianconero. Alla base delle riflessioni del giocatore c'è una questione chiave: continuità e centralità nel progetto tecnico, elementi che finora sono mancati in Premier League.

