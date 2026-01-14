Chiesa Juventus l’assist arriva dall’attaccante | è pronto a tagliarsi lo stipendio! Nodo formula

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, si prepara a ridursi lo stipendio per facilitare la trattativa con il Liverpool a gennaio. La volontà del giocatore di contribuire alla soluzione del nodo formula rappresenta un passo importante nelle trattative di mercato, confermando l’impegno personale e la volontà di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si definiscono i dettagli dell’operazione.

per l'affare a gennaio dal Liverpool Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta assumendo i contorni di una vera e propria missione sentimentale, trasformandosi rapidamente da suggestione invernale a trattativa concreta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo

