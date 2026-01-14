Chieri suda con Nancy poi si smarca e avanza in CEV Cup | Nervini e Gray decisive ora i playoff

Chieri supera Nancy nella CEV Cup, dopo aver perso il primo set. La squadra italiana ha rimontato, vincendo 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18) negli ottavi di finale. Nervini e Gray sono state decisive nel risultato, consentendo a Chieri di avanzare ai playoff della competizione europea.

Chieri ha perso il primo set contro il Vandoeuvre Nancy e ha poi sudato nella rimonta, ma ha ribaltato il risultato e si è imposta per 3-1 (22-25; 25-17; 25-22; 25-18) nel ritorno degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver avuto la meglio al tie-break nel confronto d’andata, le piemontesi erano obbligate a vincere davanti al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino (o ad aggiudicarsi il golden set in caso di ko per 3-2) e hanno fatto festa dopo 97 minuti. Il prossimo impegno si preannuncia complicato per la quarta forza della Serie A1, visto che ai play-off (il turno che precederà i quarti di finale, dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League) bisognerà fare i conti con le temibili polacche del BKS Bostik Bielsko-Biala (3-0 e 3-2 contro le slovene dell’OTP Banka Branik Maribor). 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallavolo CevF – Stella Nervini trascina Chieri: la campionessa del mondo è l’MVP del trionfo in casa del Nancy - Sorride alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 l’andata degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup, in una serata che conferma la straordinaria tempra delle collinari nelle sfide di lunga durata. ivolleymagazine.it