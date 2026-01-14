Elon Musk ha annunciato l’intenzione di chiedere la custodia esclusiva del proprio figlio di un anno, in seguito alle dichiarazioni dell’ex compagna Ashley St. Clair a favore della comunità transgender. La vicenda evidenzia come le opinioni personali possano influenzare questioni legali riguardanti la tutela dei minori. Questa decisione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio tra le scelte individuali e le implicazioni legali sulla genitorialità.

Elon Musk chiederà la custodia esclusiva del figlio di un anno avuto con Ashley St. Clair, dopo che l’influencer conservatrice ha espresso il suo sostegno alla comunità transgender. L’annuncio è arrivato su X, dove il proprietario di Tesla ha reso noto di voler avviare la pratica per allontanare il neonato dalla madre: “Presenterò la richiesta di piena custodia oggi stesso, viste le sue dichiarazioni che implicano la possibilità che possa far intraprendere un percorso di transizione a un bambino di un anno”. La decisione arriva dopo che St. Clair ha chiesto scusa sui social per alcuni suoi commenti anti-transgender e ha espresso la sua solidarietà alla comunità trans. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chiederò la custodia esclusiva di mio figlio dopo le dichiarazioni di sua madre a difesa della comunità transgender”: così Elon Musk su X

